Neuer Zeitschriftenvertrag

Die Verbände geosuisse, FGS, GEO+ING und SGPF haben einen neuen Vertrag mit SIGImedia AG für die Zeitschrift "Geomatik Schweiz". Alle Mitglieder der vier Verbände erhalten weiterhin die Zeitschrift. Die bisherige Zeitschriftenkommission wird durch die neue Redaktionskommission abgelöst. Die Website geomatik.ch erhält ein Redesign und wird mehr News enthalten. Die Printausgabe wird auf 10 Hefte reduziert mit Doppelnummern im Januar/Februar und Juli/August. Die erste Ausgabe 2017 erscheint somit in der ersten Februarwoche.



Fachzeitschrift Geomatik Schweiz 12/2016 S. Waser:

Berechnung und Visualisierung von Baulandreserven für die kommunale Nutzungsplanung

Calcul et visualisation des réserves de terrain à bâtir pour le plan d’affectation communal

Calcolo e visualizzazione delle riserve di terreni edificabili per i piani di utilizzazione comunali

M. Huhmann:

Das Projekt «AgroCO2ncept» als Plattform für Energie-Landmanagement

Ch. Kröpfli, F. Knaus:

Eine Methode zur naturschutzfachlichen Bewertung von Meliorationen

U. Gruner, H.H. Utelli:

Multiples Früherkennungssystem an Felswänden oberhalb einer Eisenbahnstrecke im Berner Oberland 19. – 22. April 2017, Lausanne:

100 Jahre IGS

Hauptversammlungen

IGS, geosuisse, GEO+ING, FGS, SGPF, SGK, SOGI, GGGS, Bauen Digital Schweiz, CH-Agram

Assemblées générales

IGS, geosuisse, GEO+ING, PGS, SSPT, SGK, OSIG, GGGS, Bâtir Digital Suisse, CH-Agram

